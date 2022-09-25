الأعلى منذ سنوات.. ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 29.82 ألف ريال

بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2022 نحو 29.82 ألف ريال، مقارنة بـ 20.62 ألف ريال خلال الفترة نفسها من عام 2021، هو الأعلى منذ سنوات.

وحسب البيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الثاني 2022، ما قيمته 1048 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 43% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

والناتج المحلي الإجمالي هو عبارة عن الإنفاق النهائي بأسعار المشترين، ويشمل الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي والإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص والتكوين الرأسمالي الإجمالي وصافي الصادرات (الصادرات مطروحا منها الواردات).