بـ6 خطوات.. “#الجوازات”توضح  آلية نقل خدمات العمالة المنزلية #عاجل

أعلنت المديرية العامة للجوازات، آلية نقل خدمات العمالة المنزلية، وذلك من خلال 6 خطوات.

وأوضحت الجوازات عبر حسابها على تويتر، خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية، والتي تتمثل في عرض نقل الخدمات من قبل صاحب العمل.

وأشارت الجوازات إلى أن من بين الخطوات تحديد المكفول المراد التنازل عنه من قائمة المكفولين، بالإضافة إلى وصول الطلب للمكفول، وعند موافقة المكفول على الطلب، سيتم إرسال رسالة إلى صاحب العمل الجديد.

وأخيرا يقوم صاحب العمل الجديد، بالموافقة ومراجعة الجوازات لتسليم هوية المقيم القديم واستلام الجديدة.