“الزكاة والضريبة” توضح إجراءات إتمام إلغاء أو شطب السجل التجاري

نشرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الأحد، توضيحا مهما حول الإجراءات التي يتطلب القيام بها إزاء السجل التجاري حال تعرضت المؤسسة لخسائر وتم إغلاقها.

جاء ذلك في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، ردا على سؤال لأحد المستفيدين.

وقال السؤال: "أنا قفلت مؤسستي بسبب خسائري ولم أكمل السنه واكتشفت الآن أن علي مبالغ للزكاة لم تدفع،.. هل يحق لي رفع اعتراض؟!.

وردًا على السؤال قالت "الزكاة والضريبة" إنه في حال تم شطب السجل التجاري أو انتهاء السجل أو إلغاء أو نقل الرخصة يجب التحقق من ألا يكون هناك بيانات نشطة لدى المكلف من أطراف أخرى.

وأضافت أنه بعد سداد مستحقات ما قبل تاريخ الشطب للسجل التجاري أو انتهاء السجل أو إلغاء أو نقل الرخصة يتعين تقديم طلب إيقاف الرقم المميز من خلال الدخول إلى الحساب الشخصي في موقع الهيئة، ثم اختيار أيقونة تحديث/ إيقاف التسجيل من قسم الخدمات العامة ثم اختيار إيقاف الرقم المميز.