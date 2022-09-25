بوجبا يكشف تفاصيل استعانته بالسحر والشعوذة وينفى استخدامه ضد مبابى

هناك دائمًا إحساس بالسحر عندما يمر كليان مبابى حول العديد من المدافعين ليسجل هدفًا منفردًا يخطف الأنفاس، ومن المؤكد أن المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 23 عامًا فتن جمهور باريس سان جيرمان بأدائه الممتاز، لكن هناك مزاعم تشير إلى الهداف الفرنسى ومهاراته الممتازة مع منتخب فرنسا دفعت زميله بول بوجبا، لاعب وسط فرنسا البالغ من العمر 29 عامًا، لإلقاء تعويذات شريرة على مبابى، كما قيل للمحققين، وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى.

مع تطور القضية، علمت "Mail on Sunday" أن بوجبا دفع بالفعل لساحر لمساعدته فى مسيرته المليئة بالإصابات، ومع ذلك نفى اللاعب الفرنسى بشدة أن يكون لذلك أى علاقة بمبابى، قائلا إنه "لم يقصد أبدًا إيذاء أى شخص".

وبدلاً من ذلك، أخبر بوجبا المحققين العاملين فى المكتب المركزي الفرنسي لمكافحة الجريمة المنظمة (OCLCO) أنه يتطلع للحماية من الإصابة، وأيضًا لمساعدة الأطفال الفقراء في أفريقيا، والذى كان على اتصال به من خلال منظمة إغاثة