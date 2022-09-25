مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11161 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 299.71 نقطة ليقفل عند مستوى 11161.38 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 128 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 10 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 203 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات: إسمنت حائل، ودلة الصحية، ورعاية، وأنابيب السعودية، والغاز الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: الإنماء طوكيو م ، وطباعة وتغليف، والمتحدة للتأمين، وجازادكو، والتأمين العربية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 8.02 % و 8.92 %.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وبترو رابغ، وأرمكو السعودية، والجزيرة، والإنماء الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: الراجحي، وسابك، وأرامكو السعودية، والإنماء، ومعادن الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 389.20 نقطة ليقفل عند مستوى 19875.93 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 19.6 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 410 آلاف سهم تقاسمتها 1811 صفقة.