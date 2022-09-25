ألتراس إنتر ميلان يهاجم رئيس النادى ويطالبه بالرحيل بسبب تراجع النتائج

شنّ ألتراس إنتر ميلان الإيطالي هجومًا عنيفًا على ستيفن زهانج رئيس النادى، وطالبه بالرحيل عن النيراتزوري، بعد تراجع نتائج الفريق على المستوي المحلي والأوروبي قبل فترة التوقف الدولي الحالية.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن ألتراس الإنتر نشر لافتات غاضبة ضد زهانج رئيس النادي فى كل أنحاء مدينة ميلانو، لمطالبته بالرحيل عن النيراتزوري.

وأضاف الموقع، أن جماهير إنتر ميلان ترى أن نتائج الفريق ستظل فى تراجع عقب إنتهاء فترة التوقف الدولي، لذا تطالب زهانج رئيس النادى بالرحيل عن إدارته قبل ضياع فرصة المنافسة على كافة الألقاب هذا الموسم.

ويحتل إنتر ميلان المركز السابع فى جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 12 نقطة، حصدهما من 4 انتصارات و3 هزائم.