“فيروس الفيفا” يضرب برشلونة قبل كلاسيكو ريال مدريد

تلقى نادى برشلونة الإسباني ضربة قوية بإصابة 5 لاعبين مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولى لأسبوع الفيفا، قبل موقعة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، والمقرر لها 16 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الليجا على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن فيروس الفيفا ضرب برشلونة قبل أقل من شهر على مباراة الكلاسيكو، حيث أصيب 5 لاعبين مع منتخبات بلادهم.

وأوضحت الصحيفة أن المصابين الخمسة هم فرينكي دي يونج، ممفيس ديباى لاعبا منتخب هولندا، وجول كوندي، وعثمان ديمبلي لاعبا منتخب فرنسا، والأوروجيانى رونالد أراخو، الذى تعرض لإصابة خطيرة، فى حين أن دافيد ألابا عانى من بعض الانزعاجات لكنه سيكون متاحاً لمباراة النمسا ضد كرواتيا.

وكشف برشلونة، فى بيان رسمي، خلال الساعات الماضية، عن طبيعة الإصابة التى تعرض لها الثنائي جول كوندي مدافع فرنسا ورونالد أراوخو لاعب منتخب أوروجواى، خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وأكدت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن مدة غياب جول كوندي تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع، فيما يفتقد البارسا مدافعه الأوروجوياني أراوخو لفترة تتراوح ما بين 6 إلى 7 أسابيع، وهو الأمر الذى يؤكد غيابهما عن الكلاسيكو