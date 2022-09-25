جلسات كهربائية تجهز رومارينيو قبل كلاسيكو الاتحاد ضد النصر

كشفت تقارير صحفية أن البرازيلي رومارينيو مهاجم فريق الاتحاد، بدأ الخضوع لجلسات كهربائية على مكان إصابته فى العضلة الأمامية، من أجل الإسراع فى البرنامج العلاجى للحاق بمباراة الكلاسيكو أمام النصر على ملعب مرسول بارك في الرياض ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

كشفت "الرياضية" السعودية أن خطوة الجلسات الكهربائية التى اتَّخذها الجهاز الطبي في الاتحاد تهدف لتسريع تعافى اللاعب بعد بقائه ثمانية أيام في عيادة النادي.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحمد شراحيلي مدافع الفريق أزال الجبيرة التى وضعها على مفصل قدمه، وسيخضع لكشف طبى آخر بعد تثبيت المفصل فى الجبيرة خلال الأيام الماضية.