النيابة العامة: أي تصرف احتيالي قبل افتتاح إجراءات الإفلاس أو أثناء سريانها يعد جريمة

أكدت النيابة العامة أن ‏كل من قام بتصرف احتيالي بغرض زيادة التزامات المدين أو خفض قيمة أصوله، قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو أثناء سريانها، يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، مشددة على أنها تُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.

وقالت عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "يهدف نظام الإفلاس إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، وهي: التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، التصفية، التسوية الوقائية لصغار المقيمين، التصفية الإدارية، التصفية لصغار المدينين، إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين".