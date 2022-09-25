تحديث يصلح المشكلات التي ظهرت في #أيفون_14

طرحت شركة آبل تحديثا لنظام تشغيل iOS، الخاص بهواتف آيفون لحل مشكلة اهتزاز الكاميرا، عند فتحها في بعض تطبيقات الطرف الثالث مثل فيسبوك وإنستجرام وتيك توك.

ويحمل التحديث رقم iOS 16.0.2، ويأتي قبل موعده المقرر، بعد شكاوى مستخدمي هاتفي iPhone 14 Pro و14 Pro Max من اهتزاز الكاميرا الرئيسية عند فتح تطبيق غير تابع لشركة آبل يستخدم الكاميرا.

التحديث الجديد، يصلح أيضا مشكلة أخطاء النسخ واللصق، ومشكلة أخطاء استجابة اللمس في هواتف iPhone X وXR وiPhone 11.

وليس واضحا ما إذا كان التحديث يصلح أخطاء نظام GPS التي اشتكى منها المستخدمون أيضا.