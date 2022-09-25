كتاب تنبأ بموعد وفاة الملكة إليزابيث ومصير الملك يحقق مبيعات قياسية

ارتفعت مبيعات كتاب تنبؤات تعود لأكثر من 450 عاما بشكل قياسي، حيث كان بين التوقعات موعد وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية مؤخرا.

وارتفعت مبيعات كتاب قديم جمع نبوءات المنجم الفرنسي الشهير نوستراداموس، قبل 450 عاما، لأنه تنبأ بدقة بموعد وفاة ملكة بريطانيا عن عمر 96 عاما في عام 2022

ونوستراداموس هو صيدلاني ومنجم فرنسي نشر مجموعات من النبوءات في كتاب سماه "النبوءات"، وصدرت الطبعة الأولى في عام 1555، وأصبحت منذ ذلك الحين مشهورة في أنحاء العالم.

ويحتوي الكتاب تنبؤات بالأحداث التي اعتقد أنها ستحدث في زمانه وإلى نهاية العالم الذي توقع أن تكون في عام 3797.

وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية أنه وفي الأسبوع الذي سبق وفاة الملكة إليزابيث الثانية، بيع من الكتاب 5 نسخ فقط، ولكن بحلول الأسبوع المنتهي في 17 سبتمبر الجاري تم بيع ما يقرب من 8 آلاف نسخة، ما دفعه إلى قمة المنشورات العالمية.

ومن ضمن التنبؤات المثيرة للجدل، توقع المنجم الفرنسي أن الملك الذي يخلف ملكة بريطانيا، "لن يفلت من ماضيه"، وسيتنازل عن العرش قبل وفاته.

وقال نوستراداموس إن "خليفة غير متوقع سيتم اختياره لحكم بريطانيا، بسبب (بقعة سوداء) في تاريخ الملك ستطارده وتزيحه عن العرش".

ويحمل الشعب البريطاني بعض العدائية تجاه الملك الجديد تشارلز، بسبب خلافه مع الأميرة ديانا حتى وفاتها بحادث مأساوي عام 1997.

وقبل وفاة الملكة، كانت هناك اعتقادات بأن نوستراداموس قد نشر تلميحات غامضة تفيد بأن فرنسا قد تواجه "تهديدا من الشرق".

وكتب المنجم الفرنسي: "الرأس الأزرق سيوقع الأذى بالرأس الأبيض بدرجة كبيرة، كما أن خير فرنسا لكليهما سيذهب هباء".

وكان نوستراداموس قد تنبأ بحرب كبيرة في أوروبا، والتي اعتبرها الخبراء توقعه بوقوع الحرب العالمية الثانية، كما توقع الجفاف وارتفاع درجات الحرارة.