“المسند”: اليوم يصل المشترى إلى أقرب نقطة من الأرض منذ 59 عاماً

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، الدكتور عبدالله المسند، إن كوكب المشتري، ألمع جرم سماوي هذا الخريف، وهو أكبر من الأرض بنحو 1300 مرة، هذه الأيام.

وأضاف "المسند"، عبر حسابه على "تويتر": "يشرق المشترى مع غروب الشمس تقريباً، ويبقى طول الليل في السماء متلألأً، وهو في وضع الاستقبال؛ أي تكون الأرض بينه وبين الشمس".

وتابع: "اليوم سيصل المشترى إلى أقرب نقطة إلى الأرض (591 مليون كم)، والذي لم يصل إليها منذ 1963" ولن يصل إليها مرة أخرى إلا في عام 2129.

وأردف: يوم المشتري يقدر بنحو 9 ساعات و51 دقيقة فقط، والمشتري له نحو 64 قمراً، وطول سنة المشتري 12 سنة أرضية.

وقد لا يصدق البعض أن كوكب المشتري العملاق هو كوكب غازي بنسبة 99 %!!، و1% لب صخري بحجم الأرض تقريباً.