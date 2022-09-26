أسعار الذهب قرب أدنى مستوى له منذ عامين ونصف

تراجعت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى لها منذ عامين ونصف العام اليوم متأثرة بارتفاع الدولار ومع تبني البنوك المركزية الرئيسية موقفا صارما بشأن أسعار الفائدة لخفض التضخم.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1637.85 دولار للأوقية(الأونصة) اعتبارا من الساعة 04:15 بتوقيت جرينتش. وتراجعت الأسعار واحد في المائة في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل 2020 مسجلة 1626.41 دولار.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 في المائة إلى 1645 دولارا بحسب رويترز. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، إلى أعلى مستوى له منذ عام 2002 مدعوما بانخفاض الجنيه الإسترليني.

وفي الوقت نفسه قال رفائيل بوستيك رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا يوم الأحد إنه لا يزال يعتقد أن بإمكان البنك المركزي الأمريكي خفض التضخم دون خسائر كبيرة في الوظائف نظرا للزخم المستمر للاقتصاد. وتراجعت أسعار الذهب أكثر من 20 في المائة منذ تجاوزها الحد الرئيسي البالغ 2000 دولار للأونصة في مارس .