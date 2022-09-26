هل يمكن إسقاط #مركبة بدون لوحات؟ ..”#أبشر” تجيب #عاجل

أجابت منصة أبشر على أبرز الاستفسارات الخاصة بخدمة إسقاط المركبة، وما إن كان يمكن إسقاط مركبة بدون لوحات أم لا.

وأوضحت المنصة، أنه لا يمكن إسقاط مركبة بدون لوحات، ويجب الإبلاغ عن فقدان اللوحة أولاً ثم التوجه لمنشآت التشليح ومكابس الحديد لإسقاطها.

كما بينت المنصة أنه يتم إجراء إسقاط المركبات بعد إعطاء رمز التحقيق إلى منشآت بيع المركبات الملغي تسجيلها “التشليح” ومكابس الحديد المعتمدة.

وأشارت أيضا إلى أنه لا يمكن التسجيل في المنصة لشخصين برقم جوال واحد، موضحة أن التقارير التي يمكن طباعتها من خلال “أبشر” تتضمن تقرير بيانات أفراد الأسرة وتقرير المركبات وتقرير المخالفات المرورية وتقرير العمالة المنزلية.

وحول تعديل المؤهل الدراسي، أوضحت أنه يمكن من خلال المنصة عبر الدخول على خدمات من تبويب خدماتي وبعدها الأحوال المدنية وطلب جديد وخدمات السجل المدني، ثم تعديل المؤهل الدراسي وإرفاق المستندات المطلوبة.