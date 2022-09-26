الأخبار المحلية

وظائف_شاغرة بـ هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز

متابعات _ الوئام
26 سبتمبر 2022 · < 1 minute
محمية الملك عبدالعزيز الملكية
محمية الملك عبدالعزيز الملكية

أعلنت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية عبر بوابة التوظيف لدى غرفة الرياض (مركز التدريب والتوظيف) توفر وظائف (رجال / نساء) لحملة البكالوريوس فأعلى، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

 

المسمى الوظيفي

مدير التميز والابتكار
أخصائي جودة
ترجمة / مترجم
منسق خدمات إدارية
منسق موارد بشرية
أخصائي تشغيل وصيانة
أخصائي عقود
أخصائي أنظمة
مُصممة جرافيك
مستشار استراتيجية

التخصصات المطلوبة:

 

إدارة المشاريع. – إدارة الأعمال. – اللغة الإنجليزية. – إدارة الموارد البشرية. – الإدارة العامة. – القانون.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

 