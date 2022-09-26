وظائف_شاغرة بـ هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز

أعلنت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية عبر بوابة التوظيف لدى غرفة الرياض (مركز التدريب والتوظيف) توفر وظائف (رجال / نساء) لحملة البكالوريوس فأعلى، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي
مدير التميز والابتكار
أخصائي جودة
ترجمة / مترجم
منسق خدمات إدارية
منسق موارد بشرية
أخصائي تشغيل وصيانة
أخصائي عقود
أخصائي أنظمة
مُصممة جرافيك
مستشار استراتيجية
التخصصات المطلوبة:
إدارة المشاريع. – إدارة الأعمال. – اللغة الإنجليزية. – إدارة الموارد البشرية. – الإدارة العامة. – القانون.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن
طريقة التقديم:
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