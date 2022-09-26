“#الزكاة_والضريبة” توضح آلية تقسيط المستحقات الضريبية ضمن مباردة “الإعفاء من #الغرامات”

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تفاصيل آلية تقسيط المستحقات الضريبية خلال مبادرة ‎الإعفاء من الغرامات (من 1 يونيو حتى 30 نوفمبر 2022م)، بخطوات سهلة وميسرة.

وأبانت عبر "انفوجرافيك"، نشرته عبر حسابها الرسمي في تويتر، يوضح 6 خطوات سهلة لآلية تقسيط المستحقات الضريبية وجاءت كالتالي:

1 -يقدم المكلف خطة تقسيط المستحقات الضريبية للهيئة خلال فترة المبادرة.

2 -تتم مراجعة طلب التقسيط من الفريق المختص للتأكد من استحقاق المكلف لجدولة المدفوعات.

3-ستتم جدولة المدفوعات حسب أشهر معينة وفق الإجراءات و الضوابط الخاصة بتقسيط المستحقات الضريبية

4-يجب على المكلف الالتزام بالخطة المعتمدة وسداد كل قسط في تاريخ استحقاقه بحسب ما هو متفق عليه مع الهيئة.

5-في حال قيام الهيئة بإلغاء خطة التقسيط كنتيجة لعدم التزام المكلف بها، فستقوم الهيئة باحتساب كافة الغرامات المستحقة على المبالغ غير المسددة ابتداء من تاريخ انتهاء المبادرة، وبأثر رجعي من تاريخ استحقاق سدادها الأصلي

6-تلغى كافة الغرامات – في حال التزام المكلف بخطة التقسيط المجدولة من الهيئة – ويشمل ذلك كافة الغرامات من تاريخ استحقاقها الأصلي، باستثناء غرامة التأخر في السداد المفروضة بموجب أي نظام ضريبي والتي تعالج من خلال عدم احتساب الغرامة بالنسبة لمدة التقسيط التي تقع منذ بدء سريان المبادرة (2022/06/01م) وحتى انقضاء المبادرة في 30 نوفمبر 2022م

وتحتسب الغرامة عن جميع المبالغ غير المسددة والتي يحل موعد سداد قسطها بداية من تاريخ انتهاء المبادرة وما يليه (1 ديسمبر 2022 وما بعده).