بالفيديو.. وزير الطاقة :على إيران الامتثال الكامل لاتفاق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

شدد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، على أهمية دور الوكالة الدولية في مراقبة برنامج إيران النووي، مطالبًا طهران الامتثال بشكل كامل لاتفاق الضمانات مع وكالة الطاقة الذرية.

وقال في كلمة المملكة أمام المؤتمر العام الـ66 للوكالة الدولية للطاقة الذرية: «نؤكد على حق الدول في الاستفادة من التقنية النووية السلمية» وتابع أن المملكة تؤكد أهمية تنفيذ أحكام معاهدة عدم الانتشار النووي.

وأضاف ، أن قدرات المملكة الوطنية تنامت بسرعة لتواكب أفضل المعايير الدولية، وأنه يتم بناء برامج لتطوير القدرات البشرية السعودية في التقنية النووية.

وأبان الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن المملكة ساهمت بتحديث مختبرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سايبرسدورف.

فيديو | وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان: المملكة تعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على بناء "برنامج لتطوير القدرات البشرية في قطاع التقنية النووية" #الإخبارية pic.twitter.com/b8Roo2kuVQ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 26, 2022