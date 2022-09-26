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بالفيديو.. وزير الطاقة :على إيران الامتثال الكامل لاتفاق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

26 سبتمبر 2022 · < 1 minute

شدد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان،  على أهمية دور الوكالة الدولية في مراقبة برنامج إيران النووي، مطالبًا طهران الامتثال بشكل كامل لاتفاق الضمانات مع وكالة الطاقة الذرية.

وقال  في كلمة المملكة أمام المؤتمر العام الـ66 للوكالة الدولية للطاقة الذرية: «نؤكد على حق الدول في الاستفادة من التقنية النووية السلمية» وتابع أن المملكة تؤكد أهمية تنفيذ أحكام معاهدة عدم الانتشار النووي.

وأضاف ، أن قدرات المملكة الوطنية تنامت بسرعة لتواكب أفضل المعايير الدولية، وأنه يتم بناء برامج لتطوير القدرات البشرية السعودية في التقنية النووية.

 

وأبان الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن المملكة ساهمت بتحديث مختبرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سايبرسدورف.

 

 

 

 

 

 

 