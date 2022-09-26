مفاجأة.. برشلونة يتفق مع أسينسيو نجم ريال مدريد لضمه فى صفقة مجانية

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن توصل نادى برشلونة، لإتفاق مع نجم ريال مدريد ماركو أسينسيو، على الانضمام للفريق بداية من الموسم المقبل، فى صفقة انتقال حر.

وينتهى عقد ماركو أسينسيو مع ريال مدريد فى نهاية الموسم الحالى، فى ظل رفض النادى الملكى تجديد عقده.

ووفقا لراديو كتالونيا، فإن نادي برشلونة توصل لإتفاق مع نجم ريال مدريد، ماركو أسينسيو، للتوقيع على عقد لمدة 4 سنوات، فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع النادى الملكى.

وكان أسينسيو قريبا من مغاردة ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الأخير، ولكنه قرر البقاء فى الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات.

وتحدث أسينسيو عن إمكانية التجديد مع ريال مدريد لفترة إضافية، وعن مفاوضات برشلونة، قبل 9 أشهر من انتهاء عقده، وكذلك موقفه مع منتخب إسبانيا خلال الفترة الحالية.