“مسام” ينزع763 لغمًا بعدة محافظات يمنية في أسبوع

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر 2022م من انتزاع 763 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 93 لغمًا مضادًا للأفراد و 335 لغمًا مضادًا للدبابات، و333 ذخيرة غير متفجرة، وعبوتين ناسفتين.

ونزع فريق "مسام" 68 لغمًا مضادًا للدبابات و205 ذخائر غير متفجرة في محافظة عدن، كما جرى نزع لغم واحد مضاد للأفراد في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، ونزع 10 ألغام مضادة للدبابات و 15 ذخيرة غير متفجرة بمديرية حيس بمحافظة الحديدة، و 7 ألغام مضادة للدبابات و 7 ذخائر غير متفجرة في مديرية المضاربة بمحافظة لحج.

وفي محافظة مأرب نزع الفريق عبوة ناسفة واحدة بمديرية الوادي، و220 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية مأرب، ولغمًا واحدًا مضادًا للأفراد في مديرية رغوان.

وفي محافظة شبوة، تمكن فريق "مسام" من نزع 3 ألغام مضادة للأفراد و4 ذخائر غير متفجرة بمديرية عين، ولغمًا واحدًا مضادًا للأفراد بمديرية بيحان، و 3 ألغام مضادة للدبابات بمديرية عسيلان.

كما تمكن الفريق في محافظة تعز من نزع لغمين مضادين للدبابات و9 ذخائر غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية الوازعية، ونزع 84 لغمًا مضادًا للأفراد و59 ذخيرة غير متفجرة في مديرية موزع، و 3 ألغام مضادة للأفراد و25 لغمًا مضادًا للدبابات و 34 ذخيرة غير متفجرة في مديرية ذباب، ليصبح عدد الألغام المنزوعة خلال شهر سبتمبر 2.868 لغمًا، فيما بلغ عدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع "مسام" 359 ألفًا و 626 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية.