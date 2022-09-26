الأخبار الإقتصادية

الجنيه الإسترليني ينخفض إلى مستوى قياسي

26 سبتمبر 2022 · < 1 minute

سجل الجنيه الإسترليني اليوم انخفاضًا يعد أدنى مستوى له أمام الدولار منذ عام 1971، ليصل إلى 1.0327 دولار؛ نتيجةً لأضخم تخفيضات ضريبية تقدم عليها بريطانيا منذ 50 عاماً.
وأكد وزير الخزانة البريطانية كواسي كوارتنغ وجود مزيد من التخفيضات الضريبية، منها حزمة تدابير داعمة قيمتها 45 مليار جنيه إسترليني, مبينًا أنه من الضروري للغاية أن يكون لدى الحكومة البريطانية خطة نمو طويلة الأجل.