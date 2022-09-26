الاعلان عن موعد مباراة الكلاسيكو

أعلنت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" موعد وتوقيت مباراة كلاسيكو الدور الأول من المسابقة لهذا الموسم بين ريال مدريد وبرشلونة.

ويستضيف ريال مدريد غريمه برشلونة على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" في قمة الجولة التاسعة من الليجا.

وأكدت الرابطة أن المباراة ستقام يوم الأحد الموافق 16 أكتوبر المقبل، عند الساعة الخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن الرابطة حددت هذا التوقيت لرغبتها في أن يشاهد المباراة أكبر عدد ممكن من الجماهير عبر شاشات التلفاز.

وأشارت إلى أنه إلى جانب الجماهير في إسبانيا وأوروبا، فإن هذا الموعد سيكون مناسبًا كي يشاهد المتابعون المباراة من الولايات المتحدة الأمريكية، وأمريكا اللاتينية، ومعظم الدول في آسيا، في ظل فارق التوقيت.