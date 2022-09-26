الذهب قرب أدنى مستوى في عامين ونصف مع ارتفاع الدولار

انخفضت أسعار الذهب لأدنى مستوى لها منذ عامين ونصف العام اليوم الاثنين متأثرة بارتفاع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية مع تبني البنوك المركزية الرئيسية موقفا صارما بشأن أسعار الفائدة لخفض التضخم.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1641.59 دولار للأوقية(الأونصة) بحلول الساعة 1206 بتوقيت جرينتش بعدما انخفض واحدا بالمئة في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى له منذ أبريل نيسان 2020 عند 1626.41 دولار.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 في المئة إلى 1648.80 دولار.

وقال المحلل المستقل روس نورمان "قوة الدولار وزيادة عائدات سندات الخزانة الأمريكية يدفعان الذهب عادة للانخفاض. ومع ذلك، أداء الذهب ليس سيئا للغاية ضمن الإطار العام".

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، إلى أعلى مستوى له منذ عام 2002 مدعوما بانخفاض الجنيه الإسترليني.

وتراجعت أسعار الذهب بأكثر من 400 دولار، أو 20 في المئة، منذ تجاوزها الحد الرئيسي البالغ 2000 دولار للأونصة في مارس آذار إذ رفعت البنوك المركزية الرئيسية أسعار الفائدة بشكل حاد لكبح التضخم المتصاعد.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بواقع 75 نقطة أساس مما أشار إلى احتمال تطبيق زيادات أخرى.

واستقرت عائدات سندات الخزانة الأمريكية قرب أعلى مستوى لها منذ 2011 مما يزيد من تكلفة فرصة اقتناء الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 18.74 دولار للأونصة بعد أن انخفض في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من أسبوعين.

وارتفع سعر البلاتين 0.1 في المئة إلى 854.93 دولار للأونصة وصعد سعر البلاديوم 0.3 في المئة إلى 2073.67 دولار.