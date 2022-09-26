5 لاعبين خارج قائمة إنجلترا ضد ألمانيا فى قمة دوري الأمم الأوروبية

استبعد جاريث ساوثجيت، مدرب إنجلترا، عدداً من لاعبيه قبل مواجهة ألمانيا، المحدد لها التاسعة إلا الربع مساء اليوم، الاثنين، فى قمة الجولة السادسة لدور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية، على ملعب "ويمبلي".

وذكرت صحيفة "ديلي تليجراف"البريطانية أن مدرب إنجلترا قام باستبعاد ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول، وجارود بوين لاعب وست هام، وفيكايو توموري مدافع ميلان، وجيمس وارد براوس لاعب ساوثهامبتون، لأسباب فنية، ثم جاك جريليش بسبب الإيقاف.

وحسبما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن هبوط مستوى أرنولد على الجانب الدفاعي دفع مدرب إنجلترا لاستبعاده من التشكيل الأساسي ضد ألمانيا فى القمة المرتقبة مساء اليوم على ملعب ويمبلي.

وأضافت الصحيفة أن الكسندر أرنولد شارك فقط في 5 مباريات فقط من أصل 31 لقاء خاضه منتخب إنجلترا قبل كأس العالم 2022، مما يؤكد خروجه من حسابات مدرب إنجلترا.