واشنطن: تحديد رابع طائرة شحن إيرانية تنتهك قيود الصادرات الأمريكية على روسيا

قالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الاثنين إنها أضافت طائرة شحن إيرانية رابعة تخدم روسيا إلى قائمة الطائرات التي يُعتقد بأنها تنتهك قيود الصادرات الأمريكية بموجب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا.

كانت الوزارة أدرجت ثلاث طائرات شحن إيرانية إلى القائمة يوم 19 سبتمبر أيلول. وقالت الوزارة في بيان إن الطائرة الرابعة مملوكة لشركة ساها إيرلاينز الإيرانية المملوكة لسلاح الجو الإيراني.

وأضافت أن الطائرة التي أضيفت إلى القائمة اليوم الاثنين توجهت إلى روسيا دون تصريح مناسب من وزارة التجارة.