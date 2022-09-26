مكتب التربية العربي لدول الخليج ينظم منتدى المعلم الخليجي في مسقط

برعاية معالي الدكتورة مديحة الشيبانية، وزيرة التربية والتعليم بسلطنة عمان، نظم مكتب التربية العربي لدول الخليج منتدى المعلم الخليجي بالعاصمة العمانية مسقط .

وقدم خلال المنتدى عدد من المسابقات والمبادرات في مجالات قيم التسامح وقبول الآخر،ومجالات تقويم التعلُّم الإلكتروني.و تطوير النماذج التطبيقية لمفاهيم التربية على المواطنة"،بالإضافة إلى برامج المدارس الصديقة للمكتب ،بالإضافة إلى عدد من أوراق العمل المتعلقة بملامح التغيرات التربوية المطلوبة للمستقبل و الفاقد التعليمي .

وفي كلمته في حفل ختام المنتدى رفع المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي الشكر إلى مقام قادة دول مجلس التعاون على رعايتِهم للتعليم واهتمامهم بالمعلّم بصفته المكون الأساس للعملية التعليمية ،، كما شكر معاليه وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان على استضافة المنتدى وتكريم معالي الوزيرة للمدارس والمعلمين والطلاب الفائزين في مسابقاته ومبادراته.

وأكد العاصمي في ختام كلمته أن البرامج المتنوعة والمتعددة التي نفذها المكتب لتطوير أداء المعلمين في الدول الأعضاء قد نالت تقدير الهيئات والمؤسسات والمنظمات التربوية والفكرية التي يتعاونُ معها المكتب، وتأسيسًا على ذلك فقد تم اختيار المكتب ضمن اللجنة التوجيهية للفريق الدولي المعنيّ بالمعلمين في منظمة الأممِ المتحدة للتربية والعلم والثقافة( اليونسكو)