بوتين يمنح إدوارد سنودن الجنسية الروسية وواشنطن تطالب بتسليمه: متهم بالتجسس

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، يوم لاثنين، مرسوما منح بموجبه الجنسية الروسية للموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن.

وكان سنودن البالغ من العمر (39 عاما) قد فر من الولايات المتحدة ومنح حق اللجوء في روسيا بعد أن سرب ملفات سرية في 2013 كشفت عن عمليات مراقبة محلية ودولية نفذتها وكالة الأمن القومي الأميركية التي كان يعمل بها.

وطلبت السلطات الأميركية على مدى سنوات إعادة سنودن للولايات المتحدة ليواجه محاكمة جنائية لاتهامه بالتجسس.

وجدد متحدث الخارجية الأمريكية نيد برايس التأكيد على أن ضابط المخابرات الأمريكية السابق إدوارد سنودن الحاصل على الجنسية الروسية اليوم، يجب أن يعود إلى الولايات المتحدة لمحاكمته.

وقال برايس في إفادة صحفية: "موقفنا لم يتغير: يجب أن يعود سنودن إلى الولايات المتحدة ليحاكم مثل أي مواطن أمريكي آخر".

ووفقا لبرايس، تواصل واشنطن اعتبار سنودن مواطنا أمريكيا، رغم إعلانه التخلي عن الجنسية الأمريكية.

واعتبر برايس أنه مع منح سنودن الجنسية الروسية، يمكن تعبئته للمشاركة في العملية الروسية في أوكرانيا.

وفي وقت سابق اليوم، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما منح بموجبه الجنسية الروسية لموظف وكالة الأمن القومي الأمريكي السابق اللاجئ إلى روسيا، إدوارد سنودن.