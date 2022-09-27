روسيا تطلق سراح #القنصل الياباني بعد ساعات من الاحتجاز

بعد البلبلة التي أثارها اعتقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أمس الاثنين، للقنصل الياباني العام في فلاديفوستوك، بحجّة تلقيه معلومات غير قابلة للتداول، عن تأثير العقوبات على الوضع في إقليم بريموري، أعلنت الحكومة اليابانية إطلاق سراح الدبلوماسي الرفيع.

وأضافت في بيان الثلاثاء، أن موتوكي تاتسونوري، أصبح حرّاً وهو في صحة جيدة، كما شددت على أن القنصل الذي كان محتجزاً لدى روسيا لم يمارس أي نشاطات غير شرعية، وفق تأكيدها.

وأسفت للطريقة "غير اللائقة" كما اعتبرتها، والتي تعاملت بها موسكو مع الدبلوماسي الياباني.

جاء ذلك بعدما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه أحبط في إقليم بريموري عملا تجسسيا، كان يقوم به قنصل اليابان العام في فلاديفوستوك، موتوكي تاتسونوري.