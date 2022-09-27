تسريبات.. أسم جديد لهواتف “آيفون 15” يثير نزاعا مع سامسونج

تسربت أنباء عن اسم واحد من هواتف آيفون 15، بالرغم من أن الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن الإصدار المقبل .

وشد مطلع شهر سبتمبر إصدار أجهزة شركة "أبل" الأميركية العملاقة الجديدة، من قبيل "آيفون 14" وغيرها من الأجهزة.

ومع ذلك، ذكر موقع "ذا فيرج" الإخباري التقني أن سلسلة "آيفون 15" ستشهد إصدار هاتف "آيفون 15 ألترا".

وأضاف أنه سيكون بديلا للنسخة المعروفة بـ"آيفون برو ماكس".

وليس من الواضح ما هو السبب وراء هذا التغيير، فيما لم يصدر تعليق رسمي من "أبل" بشأنه.

وكلمة "ألترا" تعني ببساطة "الفائق".

وقال موقع "soyacincau" التقني إن الاسم الجديد المقترح من جانب "أبل" مستوحى من منافسهم "سامسونغ".

وأضاف أنه في حال تأكدت هذه المعلومات، فإن "أبل" عمليا تقوم بـ"نسخ" الاسم عن منافستها الكورية الجنوبية.

وقد يثير الأمر لبسا وربما نزاعا مع شركة "سامسونغ" المنافسة، التي تستعمل اسم "ألترا"، فثمة هواتف صنعتها تحمل هذا الاسم من قبيل "غلاكسي أس 22 ألترا".