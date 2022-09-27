محلل طقس : اليوم حار نهاراً.. وأمطار متفاوتة على المرتفعات

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، أجواء حارة نهارًا على معظم مناطق المملكة ودول الخليج، حارة جدا نهارًا على أجزاء من سواحل منطقة مكة المكرمة.

وقال الحصيني إنه حسب المراصد، متوقع هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة، على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة، إضافة إلى سلطنة عُمان وغرب الإمارات.

وأشار الحصيني إلى أنه متوقع رياح من خفيفة لمتوسطة، على وسط وغرب وشمال المملكة.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، مكة المكرمة، الباحة، عسير ونجران.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان ، عسير والباحة.