مدير #الصحة_العالمية: تلقيت تهديدات بالقتل خلال جائحة #كورونا

قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية، بأنه تلقى رسائل كثيرة تتضمَّن تهديدات بالقتل.

وأضاف تيدروس في حديثه: "هناك العديد من الرسائل وصلتني بها تهديدات بشكل مباشر عبر الرسائل النصية القصيرة، وليس لدي أدنى فكرة حول كيفية حصولهم على رقمي".

وأوضح أنه اضطر إلى تثبيت جهاز إنذار في منزله، مشيرًا إلى أنه يواجه دعوات متزايدة من موظفي مكتبه لاستخدام فريق حراسة بشكل دائم.

كما أكد أنه تعرض بصفته رئيساً لمنظمة الصحة العالمية طوال فترة الوباء، لانتقادات من جميع الأطراف، بما فيها الولايات المتحدة والصين.

وأبان أيضًا أن السلطات الإثيوبية عام 2020، على منزل كان استأجره في العاصمة أديس أبابا، بعد تصريحات انتقد فيها طريقة تعامل الحكومة مع أزمة إقليم تيجراي، مسقط رأسه.