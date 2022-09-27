اكتشاف إصابة جديدة بـ #جدري_القرود في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ، أنه من خلال جهود الوزارة وخطتها لتأمين ومتابعة ورصد الوضع الوبائي بمنافذ دخول البلاد لرصد حالات الاشتباه بأي امراض وبائية، تم ثبوت ايجابية مريض من أحد الدول العربية مصاب بفيروس جدري القرود قادم من الخارج يوم ٢٥ سبتمبر الجاري.

وأضافت الوزارة في بيان لها أنه تم عزل المريض بأحد مستشفيات العزل واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والطبية للمريض ومخالطيه وفق ارشادات منظمة الصحة العالمية، وحالته العامة مستقرة ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة.