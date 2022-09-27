“فلكية #جدة”: هلال ربيع الأول يزين سماء المملكة مساء اليوم

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، إنه سيرصد هلال القمر لشهر ربيع الأول (1444هـ) بسماء المملكة والوطن العربي، بعد غروب الشمس اليوم الثلاثاء.

وأوضحت فلكية أن الفرصة مهيأة لرؤية قمر ربيع الأول بالعين المجردة، وهو يزين الأفق الغربي في حال كانت السماء صافية.

وأضافت أن القمر سيكون قد ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب، وأصبح مرتفعا في السماء مقارنة بالليلة الماضية، وخلال بضعة ليال سيلاحظ أن الجانب غير المضاء من سطح القمر، مضاء بنور خافت، عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

وأشارت فلكية جدة إلى أن القمر وصل منزلة الاقتران عند الساعة (12:54) صباح أمس الإثنين، منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها، منهيًا بذلك دورة اقترانية ومبتدئا دورة جديدة حول الأرض.