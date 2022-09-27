الكرملين: تخريب “نورد ستريم” يهدد أمن الطاقة في أوروبا

قال الكرملين، اليوم الثلاثاء: إنه لا يستبعد أن يكون التخريب سببا وراء الأضرار التي لحقت بشبكة أنابيب نورد ستريم، التي بنتها روسيا في بحر البلطيق.

وأوضحت الشركة المشغلة لخطوط الأنابيب في وقت سابق من اليوم أن ثلاثة خطوط بحرية تعرضت لأضرار "غير مسبوقة" في يوم واحد.

وردا على سؤال عما إذا كان التخريب هو سبب الأضرار، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين "لا يمكن استبعاد أي خيار في الوقت الحالي".

وأضاف أن الكرملين قلق بشدة إزاء هذه الواقعة التي تتطلب إجراء تحقيق فوري في ملابساتها لأنها قضية تتعلق بأمن الطاقة في "القارة بأكملها".