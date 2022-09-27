آبل ستصنع آيفون 14 في الهند لوقف اعتمادها على الصين

ستنتج شركة «أبل» هاتف «آيفون 14» الجديد في الهند، وفق ما أعلنت المجموعة الأميركية، أمس الاثنين، في إطار سعيها إلى تنويع إنتاجها ووقف الاعتماد على الصين.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، فقد قالت «أبل» في بيان مقتضب «نحن متحمسّون لتصنيع هواتف (آيفون 14) في الهند».

ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من إطلاق شركة «أبل» النسخة الجديدة من هواتفها الذكية.

وقال سانيام شورآسيا، المحلل في شركة «كاناليس» للتكنولوجيا، إن المجموعة الأميركية ستبدأ إنتاج هواتف «آيفون 14» في الهند في وقت أقرب بكثير مما كان الأمر عليه في النماذج السابقة.

وحالياً، يقع مقرّ خط إنتاج هواتف آيفون بشكل رئيسي في الصين، لكن سياسة «صفر كوفيد» التي تنتهجها البلاد لمكافحة الجائحة والتوترات مع الولايات المتحدة أعاقتا الإنتاج، وفق محللين.

وتصنّع الشركة التي تتخذ في كاليفورنيا مقراً طرازات آيفون الأقدم في الهند عبر منتجين تايوانيين مثل «فوكسكون» التي لديها مصنع في ولاية تاميل نادو في جنوب البلاد.

وأوضح شوراسيا لوكالة الصحافة الفرنسية «خلال العامين الماضيين، سرّعت (أبل) في تنويع سلسلة إنتاجها (بالاعتماد على) الهند».

وأضاف، أن نحو 7.5 مليون جهاز آيفون، 3 في المائة تقريباً من الإنتاج الإجمالي لـ«أبل»، صُنعت في الهند العام الماضي.

ومن شأن قرار «أبل» دعم استراتيجية «صُنع في الهند» لرئيس الوزراء ناريندرا مودي والتي شجّعت الشركات الأجنبية على تصنيع السلع في بلاده