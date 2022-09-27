الفيفا يعوض برشلونة بمبلغ ضخم بعد إصابة أراوخو

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة الأكثر تضرراً من فيروس الفيفا خلال فترة التوقف الدولية، حيث أصيب 5 لاعبين وهم كل من ممفيس ديباي وفرينكي دي يونج وجول كوندي ورونالد أراوخو، مدافع أوورجواي والذى سيخضع لعملية جراحية يوم الأربعاء بناء على توصية النادي الكتالوني.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية إن مدة غياب المدافع الشاب 23 عاما غير معروفة، لكن بما أنه تعرض لإصابة ستستمر لأكثر من 28 يومًا، فسيقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بتعويض النادي الكتالوني حتى شفاء اللاعب وعودته للتدريبات.

وتابعت ماركا، وسيصل المبلغ الذي سيحصل عليه، من اليوم الثامن والعشرين للإصابة، إلى 20458 يورو بحد أقصى في اليوم، حيث يتم تحديد المبلغ على أساس الراتب الثابت للمدافع أراوخو.

وأضافت الصحيفة، وسيختلف المبلغ الذي سيتم استلامه مع الأخذ في الاعتبار الراتب الثابت للاعب، ولن يخضع للمبالغ المتغيرة لعقده، ويدفع برنامج حماية النادي 7.5 مليون يورو كحد أقصى لكل لاعب وحادث.