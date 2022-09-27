السعودية تنقذ العالم من الجفاف .. اختراع لتحلية المياه بواسطة نبات ملحي

حصلت جامعة القصيم على وثيقة براءة اختراع من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، عن ابتكار "نظام وطريقة لتحلية المياه باستخدام نبات ملحي"، وذلك من خلال نظام حيوي مغلق بإمكانه تحويل المياه شديدة الملوحة إلى مياه عذبة مقطرة، بحيث يعمل النظام بشكل طبيعي ويمكنه إنتاج مياه عذبة بكميات تجارية.

وتمكن الفريق البحثي من ابتكار هذا النظام الذي يعمل لمدة زمنية طويلة دون الحاجة لأي تدخل، مما يساعد في حل معضلة تحلية المياه بشكل مستدام، وباستخدام الطاقة الشمسية دون الحاجة إلى طاقات أخرى، حيث يفتح هذا الابتكار نافذة جديدة في البحث العلمي لطريقة تحلية المياه شديدة الملوحة بآلية صديقة للبيئة وغير مكلفة اقتصاديًا.

يأتي ذلك ضمن "مشروع تسجيل براءات الاختراع للجامعة"، أحد مبادرات وكالة الجامعة للدارسات العليا والبحث العلمي ممثلة في مركز الابتكار والملكية الفكرية، ويهدف إلى رفع التصنيف المحلي والدولي للجامعة في عدد تسجيل براءات الاختراع لها، وكذلك الإسهام في تحفيز منسوبي الجامعة لتحويل اختراعاتهم وأفكارهم البحثية إلى منتجات محمية ذات عائد اقتصادي.