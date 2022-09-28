اعتقال ابنة الرئيس الإيراني الأسبق لتأييدها الاحتجاجات على مقتل الشابة “#أميني”

اعتقلت سلطات النظام الإيراني، أمس الثلاثاء، ابنة الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني، وذلك بحجة التحريض على الاحتجاجات بالبلاد على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني.

واعتُقلت فائزة هاشمي في شرق طهران من قبل جهاز أمني لتأييدها الاحتجاج في الشوارع، إذ يواصل الإيرانيون تظاهراتهم، احتجاجاً على وفاة أميني بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق، لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في إيران.

وكانت فائزة هاشمي، النائبة السابقة والناشطة في مجال حقوق المرأة، قد دخلت في مواجهات مع السلطات الإيرانية في وقت سابق، ووجهت إليها تهمة القيام بأنشطة دعائية ضد البلاد والتجديف في تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما أفاد القضاء آنذاك.