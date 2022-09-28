الإعصار_ إيان يتسبب في قطع #الكهرباء عن دولة بأكملها

أدى إعصار "إيان" إلى انهيار شبكة الكهرباء في كوبا و انقطاع التيار الكهربائي في سائر البلاد، وذلك بعد مدة قصيرة من مرور الإعصار “إيان” في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء.

واجتاح الإعصار “الخطير” الطرف الغربي من الدولة مصحوبًا برياح عنيفة وفيضانات، فيما وجهت السلطات بمساعدة المتضررين.

وقال المدير التقني لاتحاد الكهرباء في كوبا لازارو غيرا: “إن عطلا في نظام الكهرباء الوطني، مرتبط بالعاصفة إلى حد ما، أثر على البنية التحتية”، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية، وأضاف غيرا أن الاتحاد سيعمل خلال الليل وفي الصباح الباكر من الأربعاء لإعادة الكهرباء.

ووفق التوقعات سيضرب إعصار “إيان” المدن والشواطئ على طول الساحل الغربي لفلوريدا، خلال الأسبوع الجاري، حيث قد يصل جدار الماء إلى ارتفاع 3.7 متر في بعض المناطق.

ويعد الإعصار سادس أكثر إعصار تسببًا في خسائر مالية في تاريخ الولايات المتحدة، بحسب بيانات الإدارة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي.