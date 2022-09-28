الإعصار نورو يضرب فيتنام ويتسبب في فيضانات واسعة النطاق (صور)

ضرب الإعصار نورو في وقت مبكر من صباح اليوم اليابسة في فيتنام، وتسبب في اغلاق عشرة مطارات وألحاق أضرار لآلاف المنازل وفيضانات واسعة النطاق.

وذكر المركز الوطني للتنبؤات بالأرصاد الجوية الفيتنامية أن الإعصار /نورو/ شق مساره مباشرة نحو مدينة /كوانج نام/ الساحلية ومقاطعة /دا نانج/ في الساعات الأولى من صباح اليوم، وجلب رياحا بسرعة 117 كيلومترا في الساعة قبل أن يصل إلى اليابسة.

وأغلقت عشرة مطارات بسبب العاصفة، حيث قالت شركة الطيران الوطنية /فيتنام إيرلاينز/ لوسائل الإعلام المحلية إنها ألغت 148 رحلة، مما أثر على نحو 14 ألف راكب، كما تم إغلاق المدارس والمكاتب من المقاطعات الواقعة في وسط البلاد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الفيتنامية من أن المناطق الوسطى من /كوانج تري/ إلى مقاطعات /كوانج نجاي/ ستعاني من المزيد من الأمطار الغزيرة، مما قد يتسبب في انهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة.

وحشدت السلطات الفيتنامية أمس /الثلاثاء/ أكثر من 270 ألف فرد من الجيش للتعامل مع العاصفة بينما استعد السكان بتحصين منازلهم بأكياس الرمل.

وتم إجلاء مئات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون في المناطق المعرضة للخطر على طول الساحل الأوسط قبل العاصفة.

جدير بالذكر أن الإعصار /نورو/ ضرب يوم /الأحد/ الماضي الفلبين حيث حصد أرواح ستة أشخاص على الأقل كما ألحق أضرارا بالبنية التحتية تقدر بنحو مليون بيزو فلبيني في منطقة /ميماروبا/.