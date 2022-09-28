تنبيه جديد من قنصلية #المملكة بـ”هيوستن”: إعصار “#إيان”سيضرب ولاية #فلوريدا خلال 24 ساعة #عاجل

أصدرت قنصلية المملكة بمدينة هيوستن تنبيهاً جديداً بشأن إعصار "إيان".

وأوضحت القنصلية في سلسلة من التغريدات على حسابها بموقع "تويتر"، أنه إشارة إلى الإعلانات الصادرة من السلطات الرسمية في ولاية فلوريدا بشأن إعصار "إيان" وما سبق أن تم إيضاحه بهذا الشأن ، تود القنصلية الإشارة إلى أن السلطات المختصة بالولاية قد اصدرت أيضا أوامر بالإخلاء الإجباري في مناطق: Fort Myer- Naples.

وأكدت القنصلية أن الإعصار من المتوقع أن يضرب الولاية في غضون ٢٤ ساعة، وعليه فإن القنصلية تهيب بالمواطنين الكرام المتواجدين في الولاية بضرورة إتباع ارشادات السلامة، والتواصل مع القنصلية عند الحاجة.