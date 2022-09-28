الاتحاد الأوربي: فرار 66 ألف روسي إلى #أوروبا عقب قرار #التعبئة_الجزئية

كشف الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لويس ميغيل بوينو، عن دخول أكثر من مليون و303 ألف مواطن روسي إلى الاتحاد الأوروبي منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح "بوينو"، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن 66 ألفًا من هذا العدد تركوا روسيا خلال الأسبوع الماضي فقط، أي بارتفاع 30% مقارنة بالأسبوع السابق، وذلك عقب قرار الرئيس الروسي التعبئة الجزئية بالجيش.

ووصف الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذه البيانات بأنها "مثيرة للاهتمام"، قائلًا: "بينما تغزو روسيا دولة أوروبية، يفر مواطنوها إلى أوروبا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن التعبئة العسكرية الجزئية في 21 سبتمبر الجاري، وهو ما أدى إلى فرار آلاف الموطنين الروس من بلادهم.