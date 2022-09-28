وزير المالية : إنشاء منظم جديد لقطاع التأمين في المملكة.. قريبا

أكد محمد الجدعان وزير المالية اليوم، أنه سيتم قريبا إنشاء منظم جديد لقطاع التأمين في السعودية.

وأوضح الجدعان أن المنظم لقطاع التأمين مستقل عن البنك المركزي السعودي، والهدف منه تطوير القطاع وتسهيل عمليات الالتزام في القطاع الصحي والعمليات الأخرى، لافتا أنه سيتم العمل على دفع القطاع للمزيد من النمو خلال الفترة القادمة.

وقال خلال مشاركته في "ندوة التأمين السعودي"، "أن القطاع لم يصل إلى الطموح، وأن الحكومة تعمل على دفعه لمزيد من النمو". مضيفا أن قطاع التأمين، يحتاج إلى كيانات قوية قادرة على التوسع داخل وخارج المملكة.

وأوضح وزير المالية، أنه يشجع الاندماجات، مبينا أن قطاع التأمين يحتاج إلى كيانات قوية جدا ولشركات كبيرة قادرة للتوسع داخل المملكة وخارجها وتقديم خدمات جديدة.

وذكر أن قطاع التأمين حتى الآن لم يصل للطموح الذي تأمله السوق السعودية، مضيفاً أن الفرص كبيرة بالقطاع.

وأشار إلى أنه يحث شركات التأمين الدولية على الدخول للسوق السعودي سواء بشكل مباشر عن طريق افتتاح فروع لها أو المشاركة مع مستثمرين.