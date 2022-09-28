وصول الطائرة الإغاثية العاشرة ضمن #الجسر_الإغاثي_السعودي إلى باكستان

وصلت أمس الطائرة الإغاثية العاشرة إلى مدينة كراتشي، وعلى متنها 30 طنًا تشتمل على الخيام والبطانيات والحقائب الإيوائية والسلال الغذائية والتمور، يستفيد منها 4,212 فردًا، وذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لإغاثة متضرري السيول والأمطار بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة؛ وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبمتابعة من سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

وجرى تسلم المواد الإغاثية من قبل الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية ليتم توزيعها على المتضررين بعدد من المناطق في باكستان حسب الاحتياج لكل منطقة, وبهذا بلغ إجمالي حمولة الطائرات العشرة المسيّرة ضمن الجسر الجوي السعودي لجمهورية باكستان 420 طنًا، استفاد منها 52.705 متضررين.

وتأتي هذه المساعدات تجسيداً للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.