الأمن_السيبراني يحّذر من ثغرات أمنية في #جوجل_كروم

أصدر المركز الوطني الأرشادي للأمن السيبراني ، تحذير أمني عالي الخطورة بشأن تحديثات جوجل كروم ، بما في ذلك ثغرات رقمية وهجمات إلكترونية وتحديثات تقنية، وقد تم تصنيفها وفقًا لحساسيتها.

الوصف:

أصدرت Google تحديثًا لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح Chrome لأنظمة Windows, Mac, Linux

التهديدات:

يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ ما يلي:

تنفيذ برمجيات خبيثة

تجاوز آلية حماية

الاجراءات الوقائية:

يوصي المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 106.0.5249.61/62، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديثات اللازمة عبر الرابط أدناه:

https://chromereleases.googleblog.com/2022/09/stable-channel-update-for-desktop_27.html

يدعم المتصفح التحديث التلقائي لآخر نسخة متوفرة.

طريقة التحديث:

افتح Chrome

في أعلى يسار الشاشة انقر على "المزيد « مساعدة « معلومات عن Google Chrome

رقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام أسفل كلمة "Google Chrome"

سيبحث Chrome عن التحديثات وسيقوم بالتحديث التلقائي

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