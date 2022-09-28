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#الأمن_السيبراني يحّذر من ثغرات أمنية في #جوجل_كروم

متابعات _ الوئام
28 سبتمبر 2022 · < 1 minute
جوجل كروم
جوجل كروم

أصدر المركز الوطني الأرشادي للأمن السيبراني ، تحذير أمني عالي الخطورة بشأن تحديثات جوجل كروم ، بما في ذلك ثغرات رقمية وهجمات إلكترونية وتحديثات تقنية، وقد تم تصنيفها وفقًا لحساسيتها.

الوصف:

أصدرت Google تحديثًا لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح Chrome لأنظمة Windows, Mac, Linux

 

التهديدات:

 

يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ ما يلي:

 

تنفيذ برمجيات خبيثة
تجاوز آلية حماية

 

الاجراءات الوقائية:

 

يوصي المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 106.0.5249.61/62، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديثات اللازمة عبر الرابط أدناه:

https://chromereleases.googleblog.com/2022/09/stable-channel-update-for-desktop_27.html
يدعم المتصفح التحديث التلقائي لآخر نسخة متوفرة.

 

طريقة التحديث:

 

افتح Chrome
في أعلى يسار الشاشة انقر على "المزيد « مساعدة « معلومات عن Google Chrome
رقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام أسفل كلمة "Google Chrome"
سيبحث Chrome عن التحديثات وسيقوم بالتحديث التلقائي
أنقر على إعادة التشغيل

 