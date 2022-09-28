جراحة عاجلة لإنقاذ مريض من شلل كامل إثر حادث مروري

أسهم بفضل الله فريق طبي بقسم جراحة العمود الفقري بمستشفى الملك عبدالله ببيشة في إنقاذ مريض من إصابته بشلل كامل إثر حادث مروري تعرض له.

وأوضحت صحة بيشة ، أن المريض حضر لطوارئ مستشفى الملك عبدالله ببيشه محولاً من خارج المنطقة بعد تعرضه لحادث مروري أدى إلى كسر وخلع في الفقرات العنقية وإصابة شديده في الحبل الشوكي ، تسببت في شلل رباعي مع عدم القدره على حركة الأطراف السفلية والعلوية.

وبينت أنه وفور وصول المريض لطوارئ المستشفى تم عمل الكشوفات والتحاليل الطبيه اللازمة، وتجهيز المريض لغرفة العمليات وأُجريت له عملية جراحية عاجلة ، حيث جرى تثبيت الفقرات العنقيه المكسورة وإكمال المريض العلاج اللازم له حسب ما رأى الأطباء المختصين بالحالة، وخرج المريض من المستشفى بصحة وسلامة.

يذكر أنه وخلال شهر اغسطس الماضي، جرى استقبال عدد 6449 مستفيداً في طوارئ المستشفى, بالإضافة إلى استقبال 10165 مستفيداً من خدمات العيادات الخارجية، وبلغ عدد المرضى المنومين بالمستشفى 796, فيما تم إجراء 485 عميلة جراحية، وبلغ عدد المرضى المحالين 233.