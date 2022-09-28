4 شهداء فلسطينيين برصاص الاحتلال في جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية اليوم الأربعاء إلى أربعة.

وأفادت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم ، بوفاة مصاب متأثرا بجراحه الخطيرة بعيار ناري استهدفه من الجيش الإسرائيلي.

وأشارت الوزارة في وقت سابق إلى مقتل ثلاثة شبان في العشرينات من العمر ، وإصابة 44 آخرين بجروح مختلفة حالة عدد منهم خطيرة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية ترافقها جرافات عسكرية حاصرت مخيم جنين من كافة الاتجاهات.

وقات مصادر محلية: إن اشتباكات ومواجهات اندلعت مع قوات من الجيش الإسرائيلي عقب اقتحام مخيم جنين، ومحاصرة منزل سكني واستهدافه بصاروخ مضاد للدروع.