7 قتلى و24 جريحا جراء القصف الإيراني لمناطق في كردستان

أكدت صحة إقليم كردستان، مقتل 7، وإصابة 24، جراء القصف الإيراني لمناطق في الإقليم، اليوم، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

وأفادت مصار أمنية كردية عراقية، اليوم الأربعاء، بأن مواقع تابعة لقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في ناحية التون كوبري الواقعة بين محافظتي كركوك وأربيل شمالي العراق تعرضت لقصف عنيف بطائرات مسيرة وصواريخ.

وذكرت المصادر أن نحو تسعة انفجارات عنيفة سمعت ورافقها ارتفاع السنة الدخان من مواقع تابعة لقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض التي تنتشر أمام جبهة الصد ضمن مناطق سيطرة قوات البيشمركة بمواجهة القوات الأمنية الاتحادية العراقية في منطقة شيراوا في منطقة التون كوبري بمحافظة أربيل إلى قصف من داخل الاراضي الإيرانية بطائرات مسيرة وصواريخ.

وحسب المصادر ، تعرض أحد مقار حزب كوملة الإيراني المعارض في منطقة زركويز بمحافظة السليمانية اليوم لقصف أوقع مصابين من عناصر الحزب، وأوضحت المصادر أن القوات الأمنية وقوات البيشمركة سارعت إلى الانتشار ومتابعة الأحداث.

من جهتها، أدانت وزارة الخارجيَّة العراقية اليوم الأربعاء وبأشدِّ العبارات الاستهداف المدفعيّ والصاروخيّ من قبل الجانب الإيرانيّ مع استخدام 20 طائرة مسيَّرة تحملُ موادا متفجِّرة، طالَت أربع مناطق في إقليم كردستان بشمال البلاد.

وذكرت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم ، أن القصف أوقع أعدادا من القتلى والجرحى، في تطوّرٍ خطر يهددُ أمن العراق وسيادته، ويضاعِف آثار الخوف والرُعب على الآمنينَ من المدنيين.

وأضافت "إنَّ هذه الأعمال الاستفزازيَّة، أُحادية الجانب، تُعَقِّدُ المشهد الأمنيّ وتُلقي بظلالها على المنطقة ولن تساهم إلّا بالمزيد من التوتر" .

وأكدت أنها تتابع "عن كثب تطوّرات القصف المتتابع، وتُجَدِّدُ رفض حكومة العراق لأي منطقٍ عسكريٍّ لمواجهة التحديات الأمنيَّة، وسترتكن لكلِّ ما يكفل عدم تكرار ذلك وبأعلى المواقف الدبلوماسيَّة".

وأفادت مصادر أمنية كردية عراقية في وقت سابق اليوم بأن مواقع تابعة لقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في ناحية التون كوبري الواقعة بين محافظتي كركوك وأربيل شمالي العراق تعرضت لقصف عنيف بطائرات مسيرة وصواريخ.

وذكرت المصادر أن نحو تسعة انفجارات عنيفة سمعت ورافقها ارتفاع السنة الدخان من مواقع تابعة لقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض في منطقة شيراوا في منطقة التون كوبري بمحافظة أربيل جراء قصف من داخل الأراضي الإيرانية بطائرات مسيرة وصواريخ.

وحسب المصادر ، تعرض أحد مقار حزب كوملة الإيراني المعارض في منطقة زركويز بمحافظة السليمانية اليوم لقصف أوقع مصابين من عناصر الحزب، موضحة أن القوات الأمنية وقوات البيشمركة سارعت إلى الانتشار ومتابعة الأحداث.