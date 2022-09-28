رسميًا.. الاتحاد الأرجنتينى يجدد عقد سكالونى حتى مونديال 2026

أعلن كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، بشكل رسمي عن تجديد عقد ليونيل سكالوني مدرب التانجو، وذلك قبل انطلاق مونديال قطر 2022.

أعلن الإتحاد الأرجنتيني في بيان رسمي، عن تجديد عقد ليونيل سكالوني المدير الفني للتانجو لمدة 4 سنوات ليستمر حتي يونيو 2026 بدًلا من يونيو 2022 بعد انتهاء كأس العالم في قطر.

وبهذا، يتأكد استمرار ليونيل سكالوني في قيادة منتخب الأرجنتين، حتي نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

من جانبه، قال كلاوديو تايبا رئيس الإتحاد الأرجنتيني، في تصريحات عقب تجديد عقد سكالوني: " أنا فخور بأن أقول لكم أننا اتفقنا على استمرار ليونيل سكالوني كمدرب للأرجنتين حتى نهائيات كأس العالم 2026".