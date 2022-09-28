مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 11170 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعاً 152.70 نقطة ليقفل عند مستوى 11170.08 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 165 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 370 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 178 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 25 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الغاز، وشاكر، والبحر الأحمر، والدواء، ودله الصحة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: الباحة، ونقي، وتنمية ، وصادرات، وعطاء، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.94 % و 3.06 %.

فيما كانت أسهم شركات: بتر ورابغ، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، والراجحي، ومعادن الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: الراجحي، وسابك، ومعادن، والأهلي، وسابك للمغذيات الزراعية الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 197.62 نقطة ليقفل عند مستوى 19916.61 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 22.2 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 310 آلاف سهم تقاسمتها 2169 صفقة.