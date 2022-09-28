الدوسرى يغيب عن 4 مباريات للهلال فى الدوري

ذكرت تقارير صحفية أن سالم الدوسري، لاعب فريق الهلال لن يتمكَّن من المشاركة مع ناديه في الجولات الأربع المقبلة من دوري روشت بسبب العملية الجراحية التي خضع لها، أمس الأول في أحد مستشفيات مدينة أليكانتي الإسبانية، التي تحتضن معسكر المنتخب السعودي.

وبحسب صحيفة الرياضية فإن الدوسري سيغيب مبدئيًّا عن مواجهات الزعيم المقبلة أمام التعاون والاتفاق والشباب والطائي على التوالي في الدوري السعودي، قبل توقف منافسات الدوري لانطلاق معسكر المنتخب السعودي الأخير، استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2022، التي ستجرى في قطر بداية من 20 نوفمبر المقبل.

وأكدت الصحيفة أن العملية الجراحية، التي خضع لها الدوسري، تتطلب الراحة فترةً لا تقل عن أسبوعين، حتى يبرأ موضع جروح العملية وكيلا تتأثر عضلات البطن.